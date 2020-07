En genç kadın gazi Adviye Gül İslamoğlu üniversite yolunda

Adviye Gül İslamoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin en genç kadın gazisi. 14 yaşında cesur bir yürekle hainlerin karşısına dikildi. Keskin nişancının ateşiyle sırtından yaralandı. Sırtında 15 santimetrelik derin bir yarayla gazi unvanını aldı. O şimdi 18 yaşında. Trabzon Sürmeneli olan Adviye, İstanbul Fatih'te yaşıyor. Sultan Fatih Koleji Fen Lisesi son sınıf öğrencisi. Bu sene üniversite sınavına girdi. Hayali doktor olmak. İBB'nin önünde 14 şehidin olduğu o gecenin 4. yıldönümünde SABAH'a konuşan Adviye, "Yaklaşık 20 hain, İBB önünde barikat kurmuştu. İBB binasının üstünde de keskin nişancılar varmış. Karşı koymaya çalışırken, bir anda G3 mermisi sol kolumdan girdi, 15 santimetre genişliğinde bir delik açıp sırtımdan çıktı. Günlerce yoğun bakımda yattım" dedi.Adviye, 4 yıldır her yere başının üstünde taşıdığı Türk bayrağıyla gidiyor ve öyle tanınıyor. Geçen yıl üst üste iki ameliyat daha geçirdi. Son ameliyatla sırtındaki 15 santimetrelik delik kapatıldı. Önce o bölgeye bir balon yerleştirdiler. Oradaki deri bu balonla esnetilip, genişletildi. Üç ay her hafta hastaneye gitti. Doktorlar, balonu şişirdiler. Üç ayın sonunda balon çıkartılıp, o bölge kapatıldı. Adviye, "Yine de iz kaldı. Ama o iz 15 Temmuz ruhunun vücudumdaki izi. Hilal şeklini aldı. O benim mühürüm. Onurum. Onu taşımak bana gurur veriyor" dedi. Ameliyattan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak nasıl olduğunu sorduğunu söyleyen Adviye "Bizi hiç bırakmadı. En son ameliyatımdan sonra aradı. Adviye 'Kahveni içmeye geliriz inşallah' dedi. Eminim fırsat bulunca gelir. Benim de sınav sonuçlarım gelir ve tıp fakültesini kazanmış olurum. Ve nasıl bir doktor olacağımı Başkana anlatırım" diye konuştu. Dileğinin 15 Temmuz ruhunun canlı kalması olduğunu söyleyen Adviye, "Bunun için üzerime düşen herşeyi yapacağım. Herkese FETÖ'cü hainlerin yaptığını anlatmak istiyorum. Benim misyonum bu. Her daim Cumhurbaşkanımızın arkasında duracağım" dedi.15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilk kez Yenikapı'daki mitingte göz göze geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Adviye. O dakikaları Adviye "Cumhurbaşkanımız ise gözlerini dikmiş bana bakıyordu. 14 yaşında en geç kadın gazi olduğumu öğrenince 'Seni de mi vurdular' diyerek, bana baktı. Sonra ben onun elini öptüm. O da benim elimi öptü" diye hüzünle anlatıyor.