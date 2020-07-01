Hakkari’deki bir evde 10 yılan bulundu... Belediye ekipleri evi ilaçladı

Durumun Hakkari Belediyesine bildirilmesi üzerine ilaçlama ekibi hemen Kurt ailesinin yardımına koştu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekibi evin tüm odaları ve dış çevresini düzenli bir şekilde ilaçlamadan geçirdi.

Yılan korkusu yüzünden evlerini terk ederek komşularının yanına yerleşen Kurt ailesi, maddi imkansızlıklar nedeniyle evlerine çatı yapamadıklarını belirterek, evlerinin tavan kısmının kaldırılarak çatı yapılması talebinde bulundu. Korkudan eve giremediklerini belirten Kurt ailesi, hiçbir eşyaya dokunmadan evi terk ettiklerini ve geceyi yakınlarında geçirdiklerini ifade etti. Yılanların aile fertlerine zarar vermeden önce çatı yapılması ricasında bulunan Kurt ailesi, valilik yetkililerine seslenerek kendilerini bu durumdan kurtarılmasını istedi.