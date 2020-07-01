İkranur’dan kahreden haber

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, geçen cumartesi günü arkadaşlarıyla oynarken yakındaki bahçede otlayan hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'den acı haber geldi. Arama çalışmalarının 4'üncü günde iz takip ve kadavra köpekleri, termal kamera ve drone desteğiyle bölgeyi didik didik tarayan 150 kişilik ekip, dün öğleden sonra Adaköy deresinde küçük kızın cansız bedenine ulaştı.Dereden çıkarılan İkranur'un cesedi, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Giresun A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Yapılan ilk incelemedeki bulgulara göre, küçük kızın öldürülerek dere kenarına atıldığı belirtildi. İkranur'un elbiselerinin, küpesinin ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu kaydedildi. Kızının bulunduğu haberini alınca hemen olay yerine gelen baba Serdar Tirsi, dere yatağına bakarak gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi alan anne Nazlı Tirsi ise sinir krizleri geçirdi. İkranur'un ceseti Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ön otopside İkranur'un ölümünde ilk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanılmadı. Detaylı otopsinin ardından İkranur'un cenazesi ailesine teslim edildi.