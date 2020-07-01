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’nde uğur böceği istilası

DHA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 ABONE OL
Saros Körfezi’nde uğur böceği istilası
Edirne'nin Enez ve Keşan ilçesinin turistik sahil kesimi Saros Körfezi, son günlerde uğur böceklerinin istilasına uğradı. Yüz binlerce uğur böceği sahil boyunu istila ederken, zaman zaman ısırdıkları tatilcileri tedirgin etti. Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, "Yağışların bol olduğu yıllarda da bu zararlılar bol oluyor. Dolayısıyla uğur böcekleri de bol bol beslendikleri için nüfusları normalin çok üzerinde artıyor, pik yapıyor. Denizi aşamadıkları için sahilde sıkışıp kalmış durumdalar" dedi. Bölgedeki işlekmeciler ve tatilciler ise uğur böceklerinin bir an önce gitmesini istiyor.
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Saros Körfezi’nde uğur böceği istilası
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