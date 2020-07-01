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Son dakika: Bakan ile eşi 'a hakaret eden tutuklandı

Hazine ve Maliye Bakanı ile eşi 'a ettiği ahlaksız hakaretlerin ardından gözaltına alınan 'ın tutuklandığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 20:42 Son Güncelleme: 1.7.2020 20:50 ABONE OL
Son dakika: Bakan Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'a hakaret eden Ercan Bozdağ tutuklandı

Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4'üncü kez baba olduğuna yönelik Twitter'da paylaşılan haberin altına hakaret içerikli yorum yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

TUTUKLANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ercan Bozdağ'ın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, polis ekiplerince adliyeye götürüldü.

E.B, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlı E.B, Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumunun ardından, dün İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Son dakika: Bakan Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'a hakaret eden Ercan Bozdağ tutuklandı
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