Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bursa'da yangın!

Son dakika: 'da yangın!

'nın Osmangazi ilçesinden son dakika haberi: Dekorasyon malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı. Büyüyen yangında binadan duman bulutu yükseldi. Geçtiğimiz saatlerde de Muğla'da çıkan orman yangınına ise müdahale sürüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 15:24 Son Güncelleme: 1.7.2020 15:34 ABONE OL
Son dakika: Bursa'da yangın!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dekorasyon malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı.

MUĞLA'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Seydikemer'in kırsal Karadere Mahallesi Özlem Çayı mevkiindeki ormanlık alandan, bugün saat 13.10 sıralarında, dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopterler ve 10 arazöz, 4 su tankeri 2 ilk müdahel aracı ile 60 orman işçisi sevk edildi. Sahile yakın bir bölgede başlayan ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Eşten gizli eşya satan 'yağma'dan yargılanacak!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bursa'da yangın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA