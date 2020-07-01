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: olan iller hangileri? Hangi illerde takmak zorunlu, ne kadar?

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında birçok ilde haberleri yakından takip ediliyor. 1 Haziran’da normalleşme adımlarıyla beraber yasaklar yerini tedbirlere bırakmıştı. Uzmanlar, corona virüsü vaka sayısı artışını azaltmak için takmanın önemine dikkat çekiyor. Ülkemizde pek çok ilde maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu bilinirken bu illere yeni il eklendi. Peki maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? olan iller hangileri, cezası ne kadar? İşte maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller ve son dakika haberinin detayları

Giriş Tarihi: 1.7.2020 07:05 ABONE OL
Son dakika: Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hangi illerde maske takmak zorunlu, maske takmama cezası ne kadar?

Gündemin en çok merak edilen konuları arasında maskesiz sokağa çıkma yasağına ilişkin haberleri yer alıyor. Salgınla mücadelede olumlu sonuçlar alınsa da ve hijyen kurallarına uyulması gerekildiğinin önemine vurgu yapılıyor. Öte yandan bu kurala uymayan vatandaşlar ise para cezasına çarptırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede son olarak Ankara, Bursa ve İstanbul da olan iller listesine Bingöl'de eklenmiş oldu. Buna göre; hangileri? olan iller ile ne kadar? İşte, son dakika haberleri!

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ, MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri arasında maskesiz sokağa çıkma yasağı yer alıyor. Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğu olan illerde kurala uymayanlara 900 lira ceza kesilecek…

Son dakika: Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hangi illerde maske takmak zorunlu, maske takmama cezası ne kadar?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER LİSTESİ

Niğde, Çankırı, Adıyaman, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale, Bingöl'de takma zorunluluğu getirildi.

BİNGÖL'DE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ!

Bingöl'de corona virüsü tedbirleri kapsamında kent genelinde 2 Temmuz gününden itibaren getirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Temmuz gününden itibaren kent genelinde maske takmanın zorunluğu olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bingöl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 2 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR OLACAK?

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti

Son dakika: Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hangi illerde maske takmak zorunlu, maske takmama cezası ne kadar?
Son dakika: Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hangi illerde maske takmak zorunlu, maske takmama cezası ne kadar?
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Son dakika: Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hangi illerde maske takmak zorunlu, maske takmama cezası ne kadar?
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