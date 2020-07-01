Son dakika: Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hangi illerde maske takmak zorunlu, maske takmama cezası ne kadar?

Gündemin en çok merak edilen konuları arasında maskesiz sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika haberleri yer alıyor. Salgınla mücadelede olumlu sonuçlar alınsa da maske ve hijyen kurallarına uyulması gerekildiğinin önemine vurgu yapılıyor. Öte yandan bu kurala uymayan vatandaşlar ise para cezasına çarptırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede son olarak Ankara, Bursa ve İstanbul da maske takma zorunluluğu olan iller listesine Bingöl'de eklenmiş oldu. Buna göre; maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller ile maske takmama cezası ne kadar? İşte, son dakika haberleri!
Ülkemizde corona virüsü tedbirleri arasında maskesiz sokağa çıkma yasağı yer alıyor. Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğu olan illerde kurala uymayanlara 900 lira ceza kesilecek…
Niğde, Çankırı, Adıyaman, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale, Bingöl'de maske takma zorunluluğu getirildi.
Bingöl'de corona virüsü tedbirleri kapsamında kent genelinde 2 Temmuz gününden itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Temmuz gününden itibaren kent genelinde maske takmanın zorunluğu olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Bingöl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 2 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacaktır" denildi.
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti