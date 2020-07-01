Son dakika: Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hangi illerde maske takmak zorunlu, maske takmama cezası ne kadar?

Gündemin en çok merak edilen konuları arasında maskesiz sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika haberleri yer alıyor. Salgınla mücadelede olumlu sonuçlar alınsa da maske ve hijyen kurallarına uyulması gerekildiğinin önemine vurgu yapılıyor. Öte yandan bu kurala uymayan vatandaşlar ise para cezasına çarptırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede son olarak Ankara, Bursa ve İstanbul da maske takma zorunluluğu olan iller listesine Bingöl'de eklenmiş oldu. Buna göre; maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller ile maske takmama cezası ne kadar? İşte, son dakika haberleri!

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ, MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri arasında maskesiz sokağa çıkma yasağı yer alıyor. Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğu olan illerde kurala uymayanlara 900 lira ceza kesilecek…