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'da 5 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı

'ın Çorlu ilçesinde kadınların kabusu haline gelen şüpheli, kurulan özel ekip tarafından yakalanmıştı. 5 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 yaşındaki S.L. isimli zanlı tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 14:45 Son Güncelleme: 1.7.2020 15:11 ABONE OL
Tekirdağ'da 5 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince kurulan özel ekip tarafından yakalanan S.L'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede 5 yaşlı kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine harekete geçen polis, olayların yaşandığı bölgelerdeki 185 güvenlik kamerasının yaklaşık 2 bin saatlik görüntülerini izlemişti.

METRUK EVDE YAKALANDI

Ekipler, kapkaç şüphelisi S.L'yi (27) saklandığı metruk evde gözaltına almıştı.

Şüphelinin üst aramasında, kapkaç olaylarında çalınan bazı ziynet eşyaları ele geçirilmişti.

Sokakta kanlar içinde bulunan adamın balkondan düştüğü ortaya çıktı

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Tekirdağ'da 5 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı
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