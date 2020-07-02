2020 MSÜ kaç kişi alacak? Milli Savunma Üniversitesi kaç öğrenci alacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav Sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte, adaylar sorgulama ekranına ulaşarak, sonuçlarını öğrendi. Böylelikle, aday öğrencilerin günlerdir yanıtını aradığı '2020 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusu da yanıt buldu. Bu noktada, bir diğer merak konusu ise MSÜ'ye alınacak öğrenci sayısı oluyor. Peki, 2020 MSÜ kaç öğrenci alınacak? İşte detaylar…

2020 MSÜ ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI

2019 yılında gerçekleştirilen MSÜ sınavına toplam katılan öğrenci sayısı 379 bin 796 olarak açıklanmıştı. Bir önceki yıl uygulanan sınava katılım sayısı ise 293 bin 423 idi.