2020 MSÜ kaç kişi alacak? Milli Savunma Üniversitesi kaç öğrenci alacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav Sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte, adaylar sorgulama ekranına ulaşarak, sonuçlarını öğrendi. Böylelikle, aday öğrencilerin günlerdir yanıtını aradığı '2020 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusu da yanıt buldu. Bu noktada, bir diğer merak konusu ise MSÜ'ye alınacak öğrenci sayısı oluyor. Peki, 2020 MSÜ kaç öğrenci alınacak? İşte detaylar…
2020 MSÜ ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI
2019 yılında gerçekleştirilen MSÜ sınavına toplam katılan öğrenci sayısı 379 bin 796 olarak açıklanmıştı. Bir önceki yıl uygulanan sınava katılım sayısı ise 293 bin 423 idi.
Katılım oranlarının puanları etkileyeceği düşünülse de sınavla ilgili yapılan yorumlar baraj puanlarının farklı yönde değişebileceği ihtimalini güçlendiriyor. Milli Savunma Üniversitesi'ne alınacak öğrenci sayısıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmasa da önceki yıl yapılan alım sayısı üzerinden tahmin yapmak gerekirse 3000-5000 civarında öğrenci alımı gerçekleştirileceği düşünülüyor.
MSÜ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.