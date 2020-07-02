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’da bir kadın oturduğu evi ateşe verdi

'nın Gemlik ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Ç.P. isimli kadın, bilinmeyen bir nedenle oturduğu evi ateşe verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipler yangına müdahalede bulundu. Çalışma sırasında bazı polis memurları da itfaiye aracının üzerine çıkarak itfaiye personeline yardım etti. Dumandan etkilenen ev sahibi kadın, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi

İHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 17:44 Son Güncelleme: 2.7.2020 17:46 ABONE OL
Bursa’da bir kadın oturduğu evi ateşe verdi

'nın Gemlik ilçesinde bir kişi oturduğu daireyi ateşe verdi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Kumla Mahallesi 12. durakta meydana gelen olayda Ç.P. isimli kadın bilinmeyen bir sebeple oturduğu daireyi ateşe verdi.

Bursa’da bir kadın oturduğu evi ateşe verdi

Yangına itfaiye ve bölgede bulunan polis ekipleri anında müdahalede bulunurken, bazı polisler de itfaiye aracının üzerine çıkarak söndürme çalışmasına yardımcı oldu.

Bursa’da bir kadın oturduğu evi ateşe verdi

Kendi dairesini ateşe veren kadın dumandan etkilenerek 112 acil ambulansı tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan kadın gözaltına alındı.

Bursa’da bir kadın oturduğu evi ateşe verdi

Yangında binadaki vatandaşlar da tahliye edilirken, daire kullanılamaz hale geldi.

Polis yangın ile alakalı soruşturma başlattı.

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Bursa’da bir kadın oturduğu evi ateşe verdi
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