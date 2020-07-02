Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 3 Temmuz Cuma Hutbesi konusu nedir?

yayınlandı! ile 3 Temmuz Cuma Hutbesi konusu nedir?

İslam alemi için oldukça önemli yeri ve anlamı olan bir Cuma gününe daha ulaşmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İbadet ve dualarla geçecek olan bu güzel günde her hafta İşleri Başkanlığı tarafından yazılan de yayınlandı. İçerisinde pek çok önemli öğüt ve bilgi barındıran hutbenin konusuna ilişkin vatandaşlarımızca 3 Temmuz Diyanet Cuma Hutbesi konusu nedir? sorusuyla araştırılıyor. İşte diyanet ile 3 Temmuz Cuma Hutbesi…

Giriş Tarihi: 3.7.2020 00:40 ABONE OL
Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 3 Temmuz Cuma Hutbesi konusu nedir?

Bir Cuma gününe daha sağlıklı ve huzurlu şekilde gelmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. İşleri Başkanlığı tarafından her hafta kaleme alınarak Müslümanlara kıymetli bilgi ve öğütler veren 3 Temmuz yayınlandı. Bu hafta hangi konunun işlendiğini merak edenler Cuma Hutbesi konusu nedir? sorusunun cevabını merak ediyor.

CUMA HUTBESİ (3 TEMMUZ 2020 CUMA)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca "Sabrın sonu selamettir" başlığıyla yayınlanan hutbede şu detaylar yer alıyor;

Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 3 Temmuz Cuma Hutbesi konusu nedir?

Muhterem Müslümanlar!

Dünya hayatında her insan yolcudur. Şu fânî âlemde gelen gider, konan göçer. Her birimizin cennete uzanan yolu, inişlerden ve yokuşlardan, sevinçlerden ve zorluklardan geçer. Umutlar kadar acıları da göze alarak yolculuğa devam ederken, Rabbimiz bize yüreğimizi telaştan, dilimizi şikâyetten ve bedenimizi yanlış davranışlardan koruyan eşsiz bir nimet bahşeder. İşte o nimet, sabırdır.

Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 3 Temmuz Cuma Hutbesi konusu nedir?

Aziz Müminler!

Sabır zillet ya da miskinlik değildir. Sabır yılgınlık ya da çaresizlik de değildir. Sabır sebattır; kul olma bilinciyle Allah'a ibadete ve itaate devam etmektir. Sabır dirençtir; dünyanın bin bir türlü imtihanına göğüs germektir. Sabır ferasettir; şeytanın vesvesesine kapılmadan, nefsin arzusuna aldanmadan yaşamaya gayret etmektir. Sabır metanettir; beklenmedik hadiseler karşısında mutedil ve soğukkanlı davranmaktır. Sabır tevekküldür; her türlü tedbiri aldıktan sonra takdir-i ilahiye rıza göstermektir. Ve sabır; imanın gereği, selamet kapısı, cennet hazinesidir.

Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 3 Temmuz Cuma Hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

İnsan bazen küçük sıkıntılara bile sabretmek istemez. Bazen de büyük felaketler karşısında sabrını kaybeder ve ümitsizlik girdabına düşer. Hastalığının iyileşmeyeceğini, maddi sıkıntısının sona ermeyeceğini, aile sorunlarının çözülemeyeceğini düşünür. Huzurun, başarının, şifanın kendisinden çok uzak olduğu vehmine kapılır. Hâlbuki Kur'an'ın müjdesi apaçıktır: "Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır." Her zahmette nice rahmet gizlidir. Şer gibi görünen bir işten umulmadık hayırlar çıkabilir. Yeter ki kul gayret, sabır ve sebatı elden bırakmasın! Yeter ki insan, Allah'ın daima sabredenlerle beraber olduğuna inansın!

Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 3 Temmuz Cuma Hutbesi konusu nedir?

Değerli Müminler!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurur: "Kim sabrederse, Allah da ona dayanma gücü verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir."

Öyleyse, sabır gibi nadide bir nimetin kıymetini bilelim. Allah'ın bizi varlıkla da yoklukla da imtihan ettiğini, her türlü imtihanın emek ve sabırla kazanılacağını hatırlayalım. Hiçbir zaman Rabbimizin yardımından ve merhametinden ümidimizi kesmeyelim.

Hutbemi, Yüce Kitabımızın şu ayetiyle bitiriyorum: "Kim Allah'tan korkar, kötülükten sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükâfatını zayi etmez."

Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 3 Temmuz Cuma Hutbesi konusu nedir?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma Hutbesi yayınlandı! Diyanet ile 3 Temmuz Cuma Hutbesi konusu nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA