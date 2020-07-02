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Engelli olduğunda ısrar eden dilenci, polisin iknası sonucu yürüdü

'da dilencilik yaptığı belirlenen şahıs, aracıyla polis ekipleri tarafından durduruldu. Engelli numarası yapan şahıs, emniyet amirini deyim yerindeyse çileden çıkardı. Saatlerce direnen şahsa emniyet amiri "Seni sahilde görüyordum hep, sahilde yürüdüğün gibi yürü" deyip sohbet etmek isteyince ayağa kalkıp yürümeye başladı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 11:02 Son Güncelleme: 2.7.2020 11:11 ABONE OL
Engelli olduğunda ısrar eden dilenci, polisin iknası sonucu yürüdü

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine otomobili durdurarak arama yapmak istedi.

Engelli olduğunda ısrar eden dilenci, polisin iknası sonucu yürüdü

Otomobilin sürücüsü, polisin uyarısıyla araçtan inerken, yanında oturan ve ismi açıklanmayan kişi engelli olduğu için inemeyeceğini söyledi. Ekipler tarafından dilenci olduğu bilinen kişi, uzun süre inmemekte direndi. Bu kişi, araçtaki tekerlekli sandalyeyi de gösterdi, ancak polisi ikna edemedi.

Engelli olduğunda ısrar eden dilenci, polisin iknası sonucu yürüdü

'SAHİLDE GÖRÜYORDUM' DEYİNCE YÜRÜDÜ

Dakikalar sonra bir polis memuru, bu kişiyi otomobilden indirdi. Hala engelli numarası yapan kişiye emniyet amiri, "Seni sahilde görüyordum hep, sahilde yürüdüğün gibi yürü" dedi. Emniyet amiri, dilenciyle bir süre yürüyerek sohbet etmek istedi. Daha sonra dilenci ayağa kalkıp, yürümeye başladı.

Engelli olduğunda ısrar eden dilenci, polisin iknası sonucu yürüdü

Otomobilde yapılan aramada koltuk değnekleri, tekerlekli sandalye ve dilenilerek toplandığı düşünülen paralar bulundu. Bunun üzerine yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Engelli olduğunda ısrar eden dilenci, polisin iknası sonucu yürüdü

Dilenci bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere tehditler savurdu.

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Engelli olduğunda ısrar eden dilenci, polisin iknası sonucu yürüdü
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