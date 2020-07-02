Engelli olduğunda ısrar eden dilenci, polisin iknası sonucu yürüdü

Otomobilin sürücüsü, polisin uyarısıyla araçtan inerken, yanında oturan ve ismi açıklanmayan kişi engelli olduğu için inemeyeceğini söyledi. Ekipler tarafından dilenci olduğu bilinen kişi, uzun süre inmemekte direndi. Bu kişi, araçtaki tekerlekli sandalyeyi de gösterdi, ancak polisi ikna edemedi.



