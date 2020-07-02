İl sayısı artıyor... Son dakika haberi: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller ile cezası!

Maske takma zorunluluğu olan iller hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Her geçen gün il sayısı artarken öte yandan bu kurala uymayan vatandaşlar para cezasına çarptırılıyor. Sosyal mesafe ve maske kullanımına ilişkin önemin her defasında altını çizen uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Peki; Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller ile cezası ne kadar? İşte son dakika gelişmeleri...

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ? CEZASI NE KADAR?

Bir ilde daha maske takmak zorunlu hale getirildi!

BİNGÖL'DE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ!

Bingöl'de corona virüsü tedbirleri kapsamında kent genelinde 2 Temmuz gününden itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Temmuz gününden itibaren kent genelinde maske takmanın zorunluğu olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bingöl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 2 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

İşte son dakika detaylar...