İstanbul'da ele geçirilen çok sayıda 'yasaklı' hayvan Gaziantep'e getirildi...

BAŞKAN ŞAHİN'DEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA



Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesinin çok özel bir mekan olduğunu belirterek, "Türkiye'de, sınırlarda yasal olmayan yollarda içeri sokulmaya çalışılan nerede ne hayvan yakalanırsa buraya gönderiyorlar. Çünkü burada çok iyi bakıldığına eminler. Büyük bir hayat, büyük bir sevgi oluştu, sağlıklı ortam var burada. Hayvanat bahçemiz bu özelliklerinden dolayı tercih ediliyor.