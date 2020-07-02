Kadıköy semt pazarlarında maske takma zorunluluğu ihlal ediliyor!

"YÜZLERİNDE MASKE YOK"



Pazardan alışveriş yapan bir vatandaş ise, "Kimse sosyal mesafe kuralarına uymuyor. Hiçbir şekilde memnun değilim. Ben alışveriş yaparken sosyal mesafeye uyuyorum ama pazarcıların yüzlerinde maske yok. Ben çok şikayetçiyim. Belediye bu konu da hiçbir önlem almıyor ondan da şikayetçiyim" diye konuştu.