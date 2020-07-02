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semt pazarlarında takma zorunluluğu ihlal ediliyor!

Koronavirüsle mücadelede en etkin yöntemlerden semt pazarlarında hiçe sayılarak gözardı ediliyor. , ve temizlik tedbirlerinin semt pazarlarında hiçe sayıldığı gözleniyor. 'de sokağa kurulan semt pazarlarında bazı satıcı ve müşterilerin maske takma zorunluluğu ile sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Bazı kişilerin maskelerini çene altına indirdikleri görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 18:15 Son Güncelleme: 2.7.2020 18:38 ABONE OL
Kadıköy semt pazarlarında maske takma zorunluluğu ihlal ediliyor!

İlçesinde semt pazarlarında sokağa kurulan halk pazarında kalabalık olmaya devam ediyor. Perşembe günleri Erenköy Mahallesi'nde kurulanan semt pazarında, bazı satıcı ve müşterilerin kuralına uymadıkları ve takmadıkları görüldü. Bazı kişilerin maskelerini çene altına indirdikleri kameraya yansıdı.

Kadıköy semt pazarlarında maske takma zorunluluğu ihlal ediliyor!

"BELEDİYE SEMT PAZARLARINI KONTROL ETMİYOR"

Pazar girişlerine zorunlu olan dezenfektan malzemeleri konulmazken, Belediyesi zabıta ekiplerinin semt pazarlarında denetimlerde bulunmadığı iddia edildi.

Kadıköy semt pazarlarında maske takma zorunluluğu ihlal ediliyor!

Semt Pazarından alışveriş yapan Belgin Çilingiroğlu, "Pazarcılar kurallarına uymuyor ve tezgahların arasında bile hiç mesafe koymuyorlar. Belediyesi pazarları kontrol etmiyor, mesafe kuralı yok, pazarcılar sebze ve meyveleri elleriyle veriyorlar. İnsanlar alışveriş yaparken sosyal mesafeyi korumuyor. Bu durumdan çok rahatsız oluyoruz" dedi.

Kadıköy semt pazarlarında maske takma zorunluluğu ihlal ediliyor!

"YÜZLERİNDE MASKE YOK"

Pazardan alışveriş yapan bir vatandaş ise, "Kimse kuralarına uymuyor. Hiçbir şekilde memnun değilim. Ben alışveriş yaparken sosyal mesafeye uyuyorum ama pazarcıların yüzlerinde yok. Ben çok şikayetçiyim. Belediye bu konu da hiçbir önlem almıyor ondan da şikayetçiyim" diye konuştu.

Kadıköy semt pazarlarında maske takma zorunluluğu ihlal ediliyor!
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Kadıköy semt pazarlarında maske takma zorunluluğu ihlal ediliyor!
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