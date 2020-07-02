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Servis sürücüsü aracında silahla öldürüldü

'nın Arifiye ilçesinde, servis sürücüsü Emin Memigüven aracında kimliği belirsiz bir kişi tarafından başından ve göğsünden vurularak öldürüldü. Polis, Memigüven'i öldüren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 19:35 ABONE OL
Servis sürücüsü aracında silahla öldürüldü

Olay, saat 18.00 sıralarında, Arifiye ilçesindeki fabrikanın önündeki park alanında meydana geldi.

Silah seslerini duyanlar, servis aracının yanına geldi. Servis sürücüsü Emin Memigüven'i servis aracında kanlar içinde görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden vurulan Memigüven'i Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Memigüven doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekiler, Emin Memigüven'i vuran kişinin olay yerinden araçla kaçtığını belirtirken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Servis sürücüsü aracında silahla öldürüldü
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