Sokak ortasında eski koca dehşeti

İstanbul Maltepe'de dün saat 11.00 sıralarında Fatma Yılmaz boşandığı eşi Murat Yavuz'un evine icra yoluyla çocuklarını görmeye gitti. Yılmaz ile Yavuz arasında tartışma çıktı. Tartışma büyümesi üzerine Yılmaz'ı yere yatıran Yavuz belindeki silahı çıkarılarak eski eşine ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kadın ağır yaralandı. Saldırgan koşarak olay yerinden kaçarken, yaralı kadın tesadüfen yoldan geçen nakil ambulansıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) aracına 2 kurşun isabet ettiği öğrenilirken, 10 adet boş kovan bulundu. Saldırganın kaçma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görgü tanığı, "Ben burada bir esnafım. Silah seslerini duyunca koşarak geldim. Vuran kişiyle köşede karşı karşıya geldim. Silah çekti bana. Bu sırada baktım kadın yerde. O aşağı koşarak gitti. Biz de kadının yanına geldik. Kadını yerden kaldırdığımızda sırtından kanlar akıyordu. Kolundan ve bacağından vurulmuştu. Ambulans aldı kadını hastaneye götürüldü" dedi.