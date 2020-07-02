SON DAKİKA HABERİ: İkranur Tirsi'nin ilk otopsi raporunda şok detaylar! İkranur Tirsi son yolculuğuna uğurlanıyor...

GİRESUN VALİLİĞİNDEN YAPILAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Giresun Valisi Enver Ünlü: "(7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümü) Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil. Bu bilgileri şimdilik paylaşabilirim sizinle ama tabii kesin sonucu Adli Tıp Kurumunun vereceği kati yazılı rapor belirleyecek."
SON DAKİKA: İKRANUR SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI
Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi morgunda tutulan küçük kızın cenazesi saat 12.30 sıralarında İcilli köyü Kıran mahallesindeki evine getirildi. Evinin önüne konulan küçük kızın tabutuna annesi Nazlı ve babası Serdar Tirsi sarılarak gözyaşı dökerken, tabutunun üzerine gül yaprakları döküldü, beyaz elbisesi konuldu. "Biz seni canlı bekliyorduk, ölü mu bulacaktık" diyerek ağlayan anne Nazlı Tirsi güçlüklü sakinleştirildi. İkra Nur için evlerinin hemen yanındaki mezarlıkta mezar yeri de hazırlanırken, cenaze namazının İcilli Köyü Camisi'nde saat 15.00'da kılınacağı bildirildi.
Bulancak ilçesinin İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde evinin yakınındaki bahçede, geçtiğimiz cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan İkra Nur Tirsi saat 18.00 sıralarında inekleri otlatan amcasının yanına gitmek üzere evden ayrılarak bir daha dönmedi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri 4 gün süren arama çalışması başlatırken, 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin çabaları sonucu İkra Nur'un cansız bedeni dün saat 14.00 sularında evinden 7 kilometre uzaklıktaki Adaköy deresinde bulundu. Küçük kızın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlk otopsi raporuna göre minik kızın ölümünde travmatik hiçbir bulguya rastlanılamazken, ciğerlerinde su dolması sonucu yani boğularak öldüğü belirlendi. Güvenlik güçleri, Tirsi'nin cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu günden itibaren öldüğü, küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde duruyor.
Türkiye'yi yasa boğa İkra Nur hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. İlçenin İcilli köyünde 5 gün önce sığır otlatmakta olan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarından ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkra Nur Tirsi'nin (7) cansız bedenine dün saat 14.00 sıralarında evinden 7 km uzaklıkta Adaköy Deresi kenarında bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede küçük kızın üzerindeki elbiselerde hiçbir yıpranma ve yırtık tespit edilemezken, kulağındaki küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu belirlendi.
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İkra Nur Tirsi'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yapılan ilk otopsisinde minik kızın ölümünde travmatik hiçbir bulguya rastlanılamazken, ciğerlerinde su dolması sonucu yani boğularak öldüğü belirlendi.
Güvenlik güçleri, Tirsi'nin cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu günden itibaren öldüğü, küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde duruyor.
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Öte yandan İkra Nur Tirsi'nin bugün İcilli köyündeki aile mezarlığında öğleden sonra toprağa verileceği öğrenildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Arama çalışmalarına, altışar kişilik JÖH ve asayiş timi, AFAD ve AKUT ekipleri, bir iz takip köpek timi, bir kadavra köpeği, 170 personel ile kayıp çocuğun yakın akrabaları ve vatandaşlar katılmıştı.
Ekiplerin çalışması sonucu İkra Nur'un Tirsi'nin cansız bedeni, İcilli köyünün aşağısındaki dere yatağında bulunmuştu. Haber sonrası tüm Türkiye yasa boğuldu.
İKRA NUR CANSIZ BEDENİNİN BULUNMASI SONRASI GİRESUN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Açıklama tarihi: 30 Haziran 2020
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran saat 21.00 sıralarında 2013 doğumlu İkra Nur Tirsi'nin kayıp olduğunun ailesi tarafından Giresun Jandarma Komutanlığı 156 Jandarma İmdat Hattı'na bildirildiği belirtildi.
Aynı gün saat 21.20 sıralarında olay yerine ulaşan 2 Jandarma Asayiş Timi ve köylülerin yardımıyla evin yakın çevresinden itibaren arama çalışmalarına başlandığı vurgulanan açıklamada, "Saat 23.00 sıralarında çocuğun gitmiş olduğu ve gidebileceği bölgelerde iz takip köpek unsuru, 6 Asayiş Timi, AFAD ekibi ve AKUT ekipleri olmak üzere toplam 40 personel ile birlikte arama çalışmalarına gün aydınlanıncaya kadar devam edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, 28 Haziran'da daha geniş alanda arama yapmak amacıyla takviye olarak 6 JÖH Timi, 6 Asayiş Timi, Giresun, Samsun ve Trabzon AFAD, Giresun ve Trabzon AKUT, UMKE ekipleri ile iz takip köpek timleri, kadavra köpek unsuru ve droneler olmak üzere 150 personel ve Tirsi'nin yakın akrabaları ile vatandaşların da destek vermesiyle çocuğun görüldüğü son nokta esas alınarak arama ve kontrol faaliyetlerine aralıksız devam edildiği ancak herhangi bir sonuç elde edilemediği aktarıldı.
Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren arama faaliyetine aynı ekiplerin yanı sıra 112 Acil, Ordu ve Bulancak İtfaiyesinin de eklenmesi ile 170 personel ve Tirsi'nin yakın akrabaları ile vatandaşların da destek vermesiyle devam edildiği ancak herhangi bir sonuç elde edilemediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"29 Haziran gününe kadar kayıp çocuğun bulunabileceği değerlendirilen 374 hektarlık alanda yapılan arama faaliyetlerinin sonuç vermemesi üzerine soruşturmayı yürüten Bulancak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kayıp çocuk İkra Nur Tirsi'nin yakın aile bireylerinin ifadesine başvurulmuş, alınan ifadeler sonucu çocuğun bulunabileceği değerlendirilen bazı adreslerde arama faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan arama faaliyetlerinde kayıp çocuk ile ilgili herhangi bir belge ve bilgi bulunamamıştır."
Açıklamada, bugün yine aynı ekiplerin katılımıyla arama ve kontrol faaliyetlerine devam edildiğine işaret edilerek, "İkra Nur Tirsi'nin cansız bedeni 30 Haziran günü saat 14.00 sıralarında, kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıkla İncirli mevkisinde dere içerisinde arama ekiplerince bulunmuş olup, olayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Bir daha böyle üzücü olayların yaşanmaması temennisiyle minik kızımıza Allah'tan rahmet, acılı aileye sabır ve başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.
Girsun Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cesedinin bulunması ile ilgili açıklama yapmıştı.
Giresun Bulancak Kaymakamı'ndan flaş İkranur Tirsi açıklaması | Video
Türkiye, 4 gün önce ortadan kaybolan 7 yaşındaki Minik İkranur Tirsi'nin bulunmasını beklerken endişeli ailesi acı haberle sarsıldı! Giresun'un Bulancak ilçesinde evinin yakınlarında ortadan kaybolan Minik İkranur Tirsi'nin cansız bedeni evinin yakınlarındaki dere yatağında arama kurtarma ekipleri tarafında bulunmuştu.
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