Süper Piyango sonuçları beli oldu! Milli Piyango 2 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe alınan sayılı oluşturulan biletlerle her gün oynanabilen Süper Piyango sonuçları MPİ tarafından bugün (2 Temmuz 2020 Perşembe) yapılan canlı çekilişle belirlendi. Bugünkü çekiliş için bilet edinen şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek Süper Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuyla kazandıran numaraları öğrenmeye çalışıyor. 2 Temmuz Süper Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz.
MPİ Süper Piyango 2 Temmuz çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından 22.15'te yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte günün şanslı numaraları;
02-07-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
430064
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
028922 - 056280 - 101110 - 162851 - 167627 - 197034
334584 - 421983 - 451656 - 463558
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
086874 - 165540 - 276562 - 311858 - 423013
Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar
2 - 7
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