MSÜ sınavına kaç kişi girdi, başvurdu? MSÜ kaç kişi alacak? İşte okulların kontenjan bilgileri

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MSÜ sınavına kaç kişi girdi, başvurdu? ? İşte okulların kontenjan bilgileri

Askeri üniversiteye girme hayali kuran binlerce öğrencinin, heyecanla beklediği MSÜ sınav sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte heyecanlı bekleyiş sona ererken, adaylar ÖSYM’nin sitesinden sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu noktada 2020 MSÜ sınavına kaç kişi girdi merak konusu oldu. Peki, 2020 MSÜ kaç öğrenci alınacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 3.7.2020 07:40 Son Güncelleme: 3.7.2020 07:40 ABONE OL
MSÜ kaç öğrenci alıyor? 2020 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavına kaç kişi girdi, okullara kaç kişi alacak?

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav Sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte, adaylar sorgulama ekranına ulaşarak, sonuçlarını öğrendi. Böylelikle, aday öğrencilerin günlerdir yanıtını aradığı '2020 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusu da yanıt buldu. Bu noktada, bir diğer merak konusu ise MSÜ'ye alınacak öğrenci sayısı oluyor. Peki, 2020 MSÜ sınavına kaç kişi girdi, okullara kaç öğrenci alınacak? İşte detaylar…

2020 MSÜ ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI

2019 yılında gerçekleştirilen MSÜ sınavına toplam katılan öğrenci sayısı 379 bin 796 olarak açıklanmıştı. Bir önceki yıl uygulanan sınava katılım sayısı ise 293 bin 423 idi.

MSÜ kaç öğrenci alıyor? 2020 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavına kaç kişi girdi, okullara kaç kişi alacak?

Katılım oranlarının puanları etkileyeceği düşünülse de sınavla ilgili yapılan yorumlar baraj puanlarının farklı yönde değişebileceği ihtimalini güçlendiriyor. 'ne alınacak öğrenci sayısıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmasa da önceki yıl yapılan alım sayısı üzerinden tahmin yapmak gerekirse 3000-5000 civarında öğrenci alımı gerçekleştirileceği düşünülüyor.

MSÜ kaç öğrenci alıyor? 2020 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavına kaç kişi girdi, okullara kaç kişi alacak?

MSÜ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

MSÜ kaç öğrenci alıyor? 2020 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavına kaç kişi girdi, okullara kaç kişi alacak?
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MSÜ sınavına kaç kişi girdi, başvurdu? MSÜ kaç kişi alacak? İşte okulların kontenjan bilgileri
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