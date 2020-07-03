Ayasofya'ya dijital halı çağrısı: TÜGVA'dan Ayasofya için dijital halı dokuma çağrısı!

TÜGVA'dan Ayasofya'ya dijital halı çağrısı yapılmaya başlandı. Türkiye Gençlik Vakfı tarafından başlatılan çağrı sonucunda Ayasofya'ya dijital halı dokumak isteyenler de belirtilen site üzerinden işlem yapabilecekler. Peki; TÜGVA Ayasofya dijital halısı nasıl yapılır?
www.sevdamizidokuyoruz.com sitesi üzerinden ad ve soyad girilerek ilgili kısımlardaki bilgiler doldurulur ve gönder işaretine tıklanır. İşlem sonrası açılan sayfada kendi adınıza düzenlemiş olan dijital halı yani imza görülecektir. Bu şekilde telefon, tablet ya da bilgisisayarınıza indirme işlemi yapabilirsiniz.
AYASOFYA'YA DİJİTAL HALI ÇAĞRISI
TÜGVA, sosyal medya hesabından aynen şunları söyledi: "Fatih'in emaneti… Ümmetin meselesi! Ayasofya Cami'nde bir araya gelmek istiyoruz, bunun için çalışıyoruz! Gençler olarak Ayasofya'nın dijital halısını sevdamızla dokuyoruz! İmza at, Ayasofya halısını tamamla! http:/sevdamizidokuyoruz.com #İlmekİlmekAyasofya #Ayasofya"