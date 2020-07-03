‘Bataklık’tan hazine çıktı

Cumhurıyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan 'Bataklık' kapsamında milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, örgüt adına suç işleme ve örgüt faaliyeti çerçevesinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında başlattığı soruşturma, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütüldü. Aralarında şebeke liderleri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 93 şüpheli yakalandı. 85 ikamet, 25 iş yeri olmak üzere toplam 110 ayrı adreste ve zanlılara ait farklı banka şubelerinde kiralandığı belirlenen 7 kiralık kasada suç unsurlarının tespiti ve el konulmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda ele geçirilen suç gelirleri ile mücevher, kılıç ve silahlar Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Mücevherlerden bazılarına değer biçilemediği öğrenildi. Kılıçların piyasa değerinin ise yaklaşık 2.5 milyon lira olduğu belirtiliyor. Operasyonda, 1 milyon 337 bin 65 lira, 1 milyon 584 bin 772 dolar, 698 bin 680 euro, 74 bin 685 sterlin, çeşitli ülkelere ait yüzbinlerce lira değerinde başka dövizler ile 4 para sayma makinesi, 653 tapu senedi, 55 tam altın, 800 gram altın, 33 yarım altın, 81 çeyrek altın, 1 reşat altın, 7 altın gerdanlık, 52 burma bilezik, 46 altın kolye, 12 altın künye, 52 altın bilezik, 24 altın küpe, pırlanta bileklik, 55 yüzük ile 21 lüks otomobil ele geçirildi.