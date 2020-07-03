BİM aktüel 3 Temmuz 2020 ürünler kataloğu BUGÜN raflarda yerini aldı! Bu hafta BİM'de hangi aktüel ürünler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Temmuz indirimleri için geri sayım başladı. Birbirinden avantajlı fiyatlarla satışa çıkacak ürünler, Cuma günü itibarıyla mağazalarda yerini alacak. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise özellikle Cuma günleri marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor. Peki, 3 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler bulunuyor? İşte BİM aktüel ürünlerde yer alan indirimler!

3 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ YARIN MAĞAZALARDA!

Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM aktüel ürünler Cuma günü itibarıyla tüm ürünler raflarda yerini alacak. Katalog içerisinde bulunan birbirinden farklı ürünler büyük ilgi çekerken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor…