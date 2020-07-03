En güzel, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sözleri BURADA! 3 Temmuz 2020 resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar...

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En güzel, ayetli ve resimli ile sözleri BURADA! 3 Temmuz 2020 resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar...

Bu mübarek günü yaşamanın mutluluğu ve huzurunu paylaşan Müslüman vatandaşlar aynı zamanda bu anlamlı günde birbirleri ile paylaşmak amaçlı en güzel resimli 2020 araştırması yapmaya başladı. Müslümanların bayramı olarak bilinen bu anlamlı günde ise binlerce kişi camilerde kendilerine farz kılınan ibadetlerini gerçekleştirirken aynı zamanda da vatandaşlar en yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini hatırlamayı unutmuyor. İşte en güzel, ayetli, resimsiz ve resimli 3 Temmuz 2020 Cuma mesajları…

Giriş Tarihi: 3.7.2020 07:04 Son Güncelleme: 3.7.2020 07:05 ABONE OL
En güzel Ayetli, Resimli Cuma mesajları: 3 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

bu mübarek günü yaşamanın mutluluğu ve huzurunu paylaşan Müslüman vatandaşlar tarafından anlamlı günde birbirleri ile paylaşmak amaçlı araştırılmaya devam ediyor. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli sosyal medya platformları üzerinden sevdikleriyle görselleri paylaşmak isteyen vatandaşlar için Sabah.com.tr olarak en güzel resimli Cuma mesajları görsellerini bir araya derledik. İşte kısa, uzun, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli Cuma mesajları…

3 TEMMUZ 2020 EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI!

Her hafta olduğu gibi bugün de, vatandaşlar en yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini hatırlamayı unutmuyor. Yakınları için birbirinden farklı görseller ile Hayırlı Cumalar mesajları arayan milyonlarca vatandaş, günün ilk saatlerinden itibaren araştırmalarına başladı…

En güzel Ayetli, Resimli Cuma mesajları: 3 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.

En güzel Ayetli, Resimli Cuma mesajları: 3 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

En güzel Ayetli, Resimli Cuma mesajları: 3 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar...

Lailahe illallah selalar duasi için, Muhammedün Resullullah arsi ala gölgesi için hastalara sifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

En güzel Ayetli, Resimli Cuma mesajları: 3 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

En güzel Ayetli, Resimli Cuma mesajları: 3 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

En güzel Ayetli, Resimli Cuma mesajları: 3 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
En güzel Ayetli, Resimli Cuma mesajları: 3 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
En güzel Ayetli, Resimli Cuma mesajları: 3 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
En güzel Ayetli, Resimli Cuma mesajları: 3 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
En güzel Ayetli, Resimli Cuma mesajları: 3 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
En güzel Ayetli, Resimli Cuma mesajları: 3 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
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En güzel, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sözleri BURADA! 3 Temmuz 2020 resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar...
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