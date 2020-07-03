Gaziantep'te yürekler ağza geldi! Apartmanda çıkan yangında 16 kişi etkilendi

Alınan bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi'nde bulunan Zeytinli Konutları'nın 12 katlı C Bloğu'nun 8'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle oluşan yoğun duman üst katlarda da etkili oldu.