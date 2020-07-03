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'te yürekler ağza geldi! Apartmanda çıkan yangında 16 kişi etkilendi

'in Şehitkamil ilçesinde 12 katlı apartmanda çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Dumandan etkilenen 16 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 14:36 Son Güncelleme: 3.7.2020 14:44 ABONE OL
Gaziantep'te yürekler ağza geldi! Apartmanda çıkan yangında 16 kişi etkilendi

'in Şehitkamil ilçesinde, apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te yürekler ağza geldi! Apartmanda çıkan yangında 16 kişi etkilendi

Alınan bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi'nde bulunan Zeytinli Konutları'nın 12 katlı C Bloğu'nun 8'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle oluşan yoğun duman üst katlarda da etkili oldu.

Gaziantep'te yürekler ağza geldi! Apartmanda çıkan yangında 16 kişi etkilendi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Çoğu çocuk dumandan etkilenen 16 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Gaziantep'te yürekler ağza geldi! Apartmanda çıkan yangında 16 kişi etkilendi

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılanlardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te yürekler ağza geldi! Apartmanda çıkan yangında 16 kişi etkilendi

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

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Gaziantep'te yürekler ağza geldi! Apartmanda çıkan yangında 16 kişi etkilendi
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