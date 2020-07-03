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’de çökertilen dev suç örgütüyle ilgili yeni gelişme

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Yöneticiliğini şüpheliler Nihat Alabay ve Sedat Alabay kardeşlerin yaptığı toplam 96 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 49’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 3.7.2020 12:03 Son Güncelleme: 3.7.2020 12:13 ABONE OL
İzmir’de çökertilen dev suç örgütüyle ilgili yeni gelişme

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yöneticiliğini şüpheliler Nihat Alabay ve Sedat Alabay kardeşlerin yaptığı toplam 96 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

İzmir’de çökertilen dev suç örgütüyle ilgili yeni gelişme

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 75 şüpheliden 5 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

İzmir’de çökertilen dev suç örgütüyle ilgili yeni gelişme

54 şüphelinin tutuklanması, 16 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılması talebi ile sorguya sevk edildiği öğrenildi.

İzmir’de çökertilen dev suç örgütüyle ilgili yeni gelişme

49 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan sorguları sonrası 21 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldı. İçlerinde (hakkında yakalana kararı çıkarılan Nihat Alabay'ın dışındaki) örgüt yöneticilerinin ve bir avukatın da olduğu, 49 şüphelinin ise müsnet suçlardan tutuklandığı belirlendi.

İzmir’de çökertilen dev suç örgütüyle ilgili yeni gelişme

13 şüphelinin firari olduğu, ayrıca müsnet suça iştirak ettiği tespit edilen ve halen başka suçlardan çeşitli cezaevlerinde olan 10 şüpheli ile ilgili işlemlere devam edildiği öğrenildi.

İzmir’de çökertilen dev suç örgütüyle ilgili yeni gelişme
İzmir’de çökertilen dev suç örgütüyle ilgili yeni gelişme
İzmir’de çökertilen dev suç örgütüyle ilgili yeni gelişme
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İzmir’de çökertilen dev suç örgütüyle ilgili yeni gelişme
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