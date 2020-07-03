‘Kübra neden öldü, aydınlatılsın’

Gaziantep'te burnundaki kıkırdağınalınması için girdiğiameliyatta beyin kanamasıgeçirince hayattankopan 17 yaşındakiKübra Özüberk'in ölümüyleilgili soruşturma3.5 yıldır bir türlü tamamlanamıyor.Kübra Özüberk,Gaziantep ÜniversitesiTıp Fakültesi ŞahinbeyAraştırma ve UygulamaHastanesi'nde burnundakikıkırdağın alınması için 17Ocak 2017'de ameliyata alındı.Ameliyatın ardından uyanmayıncatomografisi çekildi. Beyinkanaması geçirdiği iddia edilenve yoğun bakım ünitesine alınangenç kız, 28 Ocak'ta öldü. Olayailişkin soruşturma başlatıldı. 8.Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan15 sayfalık raporda,ameliyatı gerçekleştirenhekimler kusurlu bulundu.Üniversite ise, Adli Tıp'ın aksinehekimleri kusurlu bulmayan birrapor hazırladı. Raporun üzerinden1 yıl, soruşturmanın üzerindenise 3.5. yıl geçti ancak GaziantepÜniversitesi Rektörlüğü'nün gençkızın ölümüyle ilgili yürüttüğüsoruşturma bir türlü bitirilemiyor.Bu arada Özüberk Ailesi, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne 1.5 milyon liralık maddi manevi tazminat davası açtı. Gaziantep 2. İdare Mahkemesi, geçtiğimiz 13 Mayıs'ta 150 bin TL tazminata hükmetti. Ailenin avukatı Ali Rıza Torun, tazminatı yetersiz bularak itiraz etti, dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Genç kızın ailesi ve avukatı bitmek bilmeyen soruşturmaya isyan ediyor. Avukat Ali Rıza Torun, "Aile, gencecik evladını kaybetmiş olup soruşturmanın sürüncemede kalması aileyi yıpratmaya devam etmektedir." dedi.