‘Kübra neden öldü, aydınlatılsın’

Gaziantep'te burnundaki kıkırdağın
alınması için girdiği
ameliyatta beyin kanaması
geçirince hayattan
kopan 17 yaşındaki
Kübra Özüberk'in ölümüyle
ilgili soruşturma
3.5 yıldır bir türlü tamamlanamıyor.
Kübra Özüberk,
Gaziantep Üniversitesi
Tıp Fakültesi Şahinbey
Araştırma ve Uygulama
Hastanesi'nde burnundaki
kıkırdağın alınması için 17
Ocak 2017'de ameliyata alındı.
Ameliyatın ardından uyanmayınca
tomografisi çekildi. Beyin
kanaması geçirdiği iddia edilen
ve yoğun bakım ünitesine alınan
genç kız, 28 Ocak'ta öldü. Olaya
ilişkin soruşturma başlatıldı. 8.
Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan
15 sayfalık raporda,
ameliyatı gerçekleştiren
hekimler kusurlu bulundu.
Üniversite ise, Adli Tıp'ın aksine
hekimleri kusurlu bulmayan bir
rapor hazırladı. Raporun üzerinden
1 yıl, soruşturmanın üzerinden
ise 3.5. yıl geçti ancak Gaziantep
Üniversitesi Rektörlüğü'nün genç
kızın ölümüyle ilgili yürüttüğü
soruşturma bir türlü bitirilemiyor.
1.5 MİLYONLUK DAVA
Bu arada Özüberk Ailesi, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne 1.5 milyon liralık maddi manevi tazminat davası açtı. Gaziantep 2. İdare Mahkemesi, geçtiğimiz 13 Mayıs'ta 150 bin TL tazminata hükmetti. Ailenin avukatı Ali Rıza Torun, tazminatı yetersiz bularak itiraz etti, dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Genç kızın ailesi ve avukatı bitmek bilmeyen soruşturmaya isyan ediyor. Avukat Ali Rıza Torun, "Aile, gencecik evladını kaybetmiş olup soruşturmanın sürüncemede kalması aileyi yıpratmaya devam etmektedir." dedi.