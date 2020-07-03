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‘Kübra neden öldü, aydınlatılsın’

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK
Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
‘Kübra neden öldü, aydınlatılsın’
Gaziantep'te burnundaki kıkırdağın alınması için girdiği ameliyatta beyin kanaması geçirince hayattan kopan 17 yaşındaki Kübra Özüberk'in ölümüyle ilgili soruşturma 3.5 yıldır bir türlü tamamlanamıyor. Kübra Özüberk, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde burnundaki kıkırdağın alınması için 17 Ocak 2017'de ameliyata alındı. Ameliyatın ardından uyanmayınca tomografisi çekildi. Beyin kanaması geçirdiği iddia edilen ve yoğun bakım ünitesine alınan genç kız, 28 Ocak'ta öldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 8. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan 15 sayfalık raporda, ameliyatı gerçekleştiren hekimler kusurlu bulundu. Üniversite ise, Adli Tıp'ın aksine hekimleri kusurlu bulmayan bir rapor hazırladı. Raporun üzerinden 1 yıl, soruşturmanın üzerinden ise 3.5. yıl geçti ancak Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nün genç kızın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma bir türlü bitirilemiyor.

1.5 MİLYONLUK DAVA
Bu arada Özüberk Ailesi, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne 1.5 milyon liralık maddi manevi tazminat davası açtı. Gaziantep 2. İdare Mahkemesi, geçtiğimiz 13 Mayıs'ta 150 bin TL tazminata hükmetti. Ailenin avukatı Ali Rıza Torun, tazminatı yetersiz bularak itiraz etti, dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Genç kızın ailesi ve avukatı bitmek bilmeyen soruşturmaya isyan ediyor. Avukat Ali Rıza Torun, "Aile, gencecik evladını kaybetmiş olup soruşturmanın sürüncemede kalması aileyi yıpratmaya devam etmektedir." dedi.

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‘Kübra neden öldü, aydınlatılsın’
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