Leyla Aydemir davasında sanıklardan şok savunma: “Ben hayatım boyunca Leyla’yı görmedim"

"BEN BU AİLEYİ TANIMIYORUM"

Duruşmada sanık olarak dinlenen Yıldırım Artam ise, "Bu suçlamaları kabul etmiyoruz. Kamerada her şey var. Okulun kameraları görüyor. Emniyet kamera sistemleri var. Bakın. Benim bu olayla herhangi bir alakam yok. Ne benim ne de eşimin. Ben köye gitmedim ne de Nihat'la bir alıp veremediğim yok. Ben zaten bu aileyi tanımıyorum, bunlarla alakam yok. Bize attıkları iftiradır. Sizin adaletinize güveniyorum ve beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu.

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