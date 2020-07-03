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Motorlu testereyle omzunu kesti, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

'nin Sarız ilçesinde, motorlu testereyle odun keserken yanlışlıkla omzunu kesen çiftçi Osman Karabörklü (39), ambulans helikopter ile kent merkezine getirilerek, hastanede tedaviye alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 12:40 ABONE OL
Motorlu testereyle omzunu kesti, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Olay, sabah saatlerinde, Sarız ilçesinde meydana geldi. Çiftçi Osman Karabörklü, evinin bahçesinde motorlu testereyle odun keserken yanlışlıkla omzunu kesti. Yaralanan Karabörklü, çağrılan ambulansla Pınarbaşı ilçesindeki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Karabörklü'nün, Erciyes Üniversites Tıp Fakültesi Hastanesine sevkine karar verildi. Bunun için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi.

HELİKOPTERLE İL MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

İlçeye gelen ambulans helikopter yaralı Karabörklü'yü alarak, 80 kilometre uzaklıktaki Kayseri'ye getirdi. Hastaneye ait piste inen hava ambulansından alınan Karabörklü, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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Motorlu testereyle omzunu kesti, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü
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