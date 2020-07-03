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Otomobil traktörle çarpıştı: 7 yaralı var!

'nın Salihli ilçesinde korkunç kaza! Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken traktör sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 14:26 Son Güncelleme: 3.7.2020 14:40 ABONE OL
Otomobil traktörle çarpıştı: 7 yaralı var!

Gölmarmara istikametinden, Alaşehir istikametine giden Serkan Güner (34) yönetimindeki 45 YY 727 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Nuray Altınbaş (54) idaresindeki 45 RL 536 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Otomobil traktörle çarpıştı: 7 yaralı var!

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil traktörle çarpıştı: 7 yaralı var!

TARLAYA YUVARLANAN OTOMOBİL ALEV ALDI

Kazada traktör ikiye bölünürken takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobil alev aldı. Alev alan otomobildekiler çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Otomobildeki alevler Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Otomobil traktörle çarpıştı: 7 yaralı var!

Sürücüler ile otomobildeki N.A. (36), E.A. (15), B.Y. (16), T.A. (19) ve N.N.Y. (12) yaralandı.

Otomobil traktörle çarpıştı: 7 yaralı var!

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Otomobil traktörle çarpıştı: 7 yaralı var!

Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken traktör sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Otomobil traktörle çarpıştı: 7 yaralı var!
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