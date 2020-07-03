Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 2 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ sonuçları açıklandı! , BURADA!

İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen oyunu sonuçları MPİ tarafından bugün (2 Temmuz 2020 Perşembe) yapılan canlı çekilişle belli oldu. 663. hafta çekilişi için kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye sahibi olmak umuduyla bilet alan şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını merak ederek açıklandı mı? sorusunun yanıtlarını araştırıyor. 2 Temmuz Süper Loto sonuçları ve ekranını burada bulabilirsiniz. İşte 663. haftanın şanslı numaraları…

Giriş Tarihi: 3.7.2020 02:20 Son Güncelleme: 3.7.2020 07:30 ABONE OL
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 2 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

MPİ ( İdaresi) tarafından her hafta çekilen 663. hafta oyunu sonuçları 2 Temmuz 2020 Perşembe günü (bugün) yapılan canlı çekilişle belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye kazanmak ümidi içerisinde kupon dolduran şans oyunu severle 663. Hafta şanslı numaralarını öğrenmek amacıyla açıklandı mı? şeklinde soruyla araştırmalarına devam ediyor. Süper Loto 2 Temmuz çekilişi sonuçları ve ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (2 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 663. hafta Süper Loto çekilişi saat 21.15'te yapılan canlı çekilişle birlikte sonuçlandı. İşte haftanın şanslı numaraları;

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 2 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

663. hafta şanslı numaraları şöyle; 17 - 21 - 9 - 39 - 1 - 36

2 TEMMUZ SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

SÜPER LOTO HAKKINDA

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 2 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango 2 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA