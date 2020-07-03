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Tarihi Apollon Tapınağında okundu

’ın düzenlediği İnfo gezisi kapsamında Didim’deki Apollon Tapınağını ziyaret eden ve ’dan geldiği öğrenilen bir seyahat acentesi temsilcisi, tarihi tapınağın otantik atmosferinden etkilenerek okudu.

İHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 18:48 ABONE OL
Antik çağın en önemli eserlerinden olan ve M.Ö. 4. yy'da inşaatına başlanan ve bitirilemeyen, her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Aydın'ın Didim ilçesindeki Apollon Tapınağında ezan okundu.
TÜRSAB'ın düzenlediği İnfo gezisi kapsamında Didim'deki Apollon Tapınağını ziyaret eden seyahat acentelerinin yaptığı gezilerde Konya grubu içerisinde yer alan bir seyahat acentesi temsilcisi tapınağın iç kısmındaki atmosferden etkilenerek ezan okumaya başladı. Seyahat acentesi temsilcisi ezanı okurken çevredeki diğer arkadaşları ise arkadaşını bekledi. Ezanın bitmesinin ardından bir arkadaşı ise "Burayı fethettik sayılır" ifadelerini kullandı.
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Tarihi Apollon Tapınağında ezan okundu
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