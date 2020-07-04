Asteğmen kaza kurşunuyla öldü

Balıkesır'ın Edremit ilçesinde, göğsünden vurulan asteğmen yaşamını yitirdi. Cennetayağı Mahallesi Ülkü Yolu girişinde, aralarında borç meselesinden anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen Ümit S.'ye Hasan T.'nin kullandığı hafif ticari araçtan pompalı tüfekle 4 el ateş edildi. Ümit S., bacağından yaralanırken, saçmalar o sırada seyyar kokoreççinin önünde bulunan asteğmen Arif Ozan Güven'in göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan Güven hayatını kaybetti. Yaralı Ümit S.'nin tedavisi devam ederken saldırganlar Hasan T. ve kardeşi Tolga T. gözaltına alındı.