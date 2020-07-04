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ne zaman, saat kaçta başlayacak, 'den izlenebilecek mi? Yılın üçüncü 2020 nasıl olacak?

Gökyüzü olaylarından , Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebiliyor. Geçtiğimiz ay gerçekleşen doğa olayının ardından yılın üçüncü ay tutulması için geri sayım başladı. Astroloji meraklıları parçalı ay tutulmasının burçlara etkisini araştırırken, ay tutulması günü, saati gibi bilgileri araştırmaya koyuldu. Dünyanın belli bölgelerinde tutulma tam net bir şekilde izlenecek. Buna göre; , saat kaçta başlayacak, 'den izlenebilecek mi? Yılın üçüncü 2020 nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 4.7.2020 11:29 ABONE OL
Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye'den izlenebilecek mi? Yılın üçüncü ay tutulması burçlara etkisi 2020 nasıl olacak?

Yılın üçüncü için heyecan dorukta! Temmuz ayında gerçekleşen olay doğa olayında Ay, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülecek. Dünyanın belli bölgelerinde parçalı ay tutulması çıplak gözle izlenebilecek. Öte yandan astroloji meraklıları ay tutulmasının burçlara etkisini araştırmaya başladı. Buna göre; , saat kaçta başlayacak, 'den izlenebilecek mi? 2020 nasıl olacak?

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2020

Gökyüzü harikası olarak bilinen ay tutulması için geri sayım başladı. Yılın üçüncü ay tutulmasının tarihi, saati gibi bilgiler belli oldu. Ay tutulması çıplak gözle izlenebilecek ancak ilk iki parçalı ay tutulmasının aksine ülkemizden görülemeyecek. Haberimizde, 2020 Ay tutulmasına dair tüm bilgiler yer alıyor.

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye'den izlenebilecek mi? Yılın üçüncü ay tutulması burçlara etkisi 2020 nasıl olacak?

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

5 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşecek olup 03.04-05.55 saatleri arasında olacak. Ay tutulması 'den izlenemeyecek. Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu'ndan gözlenebilecek.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.

PARÇALI AY TUTULMASI NEDİR?

Parçalı Ay tutulması, Ay diskinin bir kısmının Yer'e ait kısmi gölge konisinin (Penumbra) içerisine girmesiyle oluşur. Çıplak gözle izlenebilen bir gök olayıdır. Ay parçalı gölge konisine gireceği için parlaklığında azalma hissedilmemiştir.

AY TUTULMASINDAN HANGİ BURÇLAR ETKİLENECEK?

Oğlak Burcu

Koç Burcu

Yengeç Burcu

Akrep Burcu

PARÇALI AY TUTULMASI NERELERDE GÖRÜLECEK?

Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu'ndan gözlenebilecek.

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye'den izlenebilecek mi? Yılın üçüncü ay tutulması burçlara etkisi 2020 nasıl olacak?
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Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye'den izlenebilecek mi? Yılın üçüncü ay tutulması burçlara etkisi 2020 nasıl olacak?
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