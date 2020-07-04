Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye'den izlenebilecek mi? Yılın üçüncü ay tutulması burçlara etkisi 2020 nasıl olacak?

Yılın üçüncü ay tutulması için heyecan dorukta! Temmuz ayında gerçekleşen olay doğa olayında Ay, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülecek. Dünyanın belli bölgelerinde parçalı ay tutulması çıplak gözle izlenebilecek. Öte yandan astroloji meraklıları ay tutulmasının burçlara etkisini araştırmaya başladı. Buna göre; Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulması burçlara etkisi 2020 nasıl olacak?
Gökyüzü harikası olarak bilinen ay tutulması için geri sayım başladı. Yılın üçüncü ay tutulmasının tarihi, saati gibi bilgiler belli oldu. Ay tutulması çıplak gözle izlenebilecek ancak ilk iki parçalı ay tutulmasının aksine ülkemizden görülemeyecek. Haberimizde, 2020 Ay tutulmasına dair tüm bilgiler yer alıyor.
Ay tutulması 5 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşecek olup 03.04-05.55 saatleri arasında olacak. Ay tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu'ndan gözlenebilecek.
Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.
Parçalı Ay tutulması, Ay diskinin bir kısmının Yer'e ait kısmi gölge konisinin (Penumbra) içerisine girmesiyle oluşur. Çıplak gözle izlenebilen bir gök olayıdır. Ay parçalı gölge konisine gireceği için parlaklığında azalma hissedilmemiştir.
Oğlak Burcu
Koç Burcu
Yengeç Burcu
Akrep Burcu
Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu'ndan gözlenebilecek.