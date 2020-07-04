Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye'den izlenebilecek mi? Yılın üçüncü ay tutulması burçlara etkisi 2020 nasıl olacak?

Yılın üçüncü ay tutulması için heyecan dorukta! Temmuz ayında gerçekleşen olay doğa olayında Ay, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülecek. Dünyanın belli bölgelerinde parçalı ay tutulması çıplak gözle izlenebilecek. Öte yandan astroloji meraklıları ay tutulmasının burçlara etkisini araştırmaya başladı. Buna göre; Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulması burçlara etkisi 2020 nasıl olacak?

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2020

Gökyüzü harikası olarak bilinen ay tutulması için geri sayım başladı. Yılın üçüncü ay tutulmasının tarihi, saati gibi bilgiler belli oldu. Ay tutulması çıplak gözle izlenebilecek ancak ilk iki parçalı ay tutulmasının aksine ülkemizden görülemeyecek. Haberimizde, 2020 Ay tutulmasına dair tüm bilgiler yer alıyor.