Ayasofya 1 milyon imza kampanyası ile TÜGVA dijital halı çağrısı yapıldı! TÜGVA Ayasofya dijital halı dokuması nasıl ve nereden yapılır?

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Ayasofya 1 milyon imza kampanyası ile dijital halı çağrısı yapıldı! dokuması nasıl ve nereden yapılır?

Türkiye Gençlik Vakfı sosyal medya hesabından "'nde bir araya gelmek istiyoruz" diyerek dijital halı için çağrıda bulundu. İlmek ilmek Ayasofya'ya halı dokumak isteyenleri siteye davet ederken www.sevdamizidokuyoruz.com isimli internet sitesini de bu şekilde duyurmuş oldu. Öte yandan Ayasofya dijital halısı, imzaların toplandığı an bitecek.

Giriş Tarihi: 4.7.2020 07:18 Son Güncelleme: 4.7.2020 07:20 ABONE OL
Ayasofya'ya dijital halı çağrısı: TÜGVA'dan Ayasofya için dijital halı dokuma çağrısı!

'dan Ayasofya'ya dijital halı çağrısı yapılmaya başlandı. Türkiye Gençlik Vakfı tarafından başlatılan çağrı sonucunda Ayasofya'ya dijital halı dokumak isteyenler de belirtilen site üzerinden işlem yapabilecekler. Peki; TÜGVA Ayasofya dijital halısı nasıl yapılır?

TÜGVA AYASOFYA DİJİTAL HALISI

www.sevdamizidokuyoruz.com sitesi üzerinden ad ve soyad girilerek ilgili kısımlardaki bilgiler doldurulur ve gönder işaretine tıklanır. İşlem sonrası açılan sayfada kendi adınıza düzenlemiş olan dijital halı yani imza görülecektir. Bu şekilde telefon, tablet ya da bilgisisayarınıza indirme işlemi yapabilirsiniz.

Ayasofya'ya dijital halı çağrısı: TÜGVA'dan Ayasofya için dijital halı dokuma çağrısı!

AYASOFYA'YA DİJİTAL HALI ÇAĞRISI

, sosyal medya hesabından aynen şunları söyledi: "Fatih'in emaneti… Ümmetin meselesi! Ayasofya Cami'nde bir araya gelmek istiyoruz, bunun için çalışıyoruz! Gençler olarak Ayasofya'nın dijital halısını sevdamızla dokuyoruz! İmza at, Ayasofya halısını tamamla! http:/sevdamizidokuyoruz.com #İlmekİlmekAyasofya #Ayasofya"

AYASOFYA'NIN YENİDEN İBADETE AÇILMASI İÇİN DEV DESTEK

TÜGVA'nın başlattığı imza kampanyasına dakikalar içerisinde hem sosyal medyadan hem de kampanyanın sitesinden destek yağdı.

'nin açılması için gençlerin toplumsal desteğini göstermek adına TÜGVA'nın düzenlediği 'Ayasofya'nın dijital halısını' ilmek ilmek örüyoruz ve 'Hedef 1 milyon imza" sloganıyla başlatılan kampanyaya http://sevdamizidokuyoruz.com/ adresinden imza atarak destek verilebileceği bildirildi.

Ayasofya'ya dijital halı çağrısı: TÜGVA'dan Ayasofya için dijital halı dokuma çağrısı!

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Ayasofya 1 milyon imza kampanyası ile TÜGVA dijital halı çağrısı yapıldı! TÜGVA Ayasofya dijital halı dokuması nasıl ve nereden yapılır?
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