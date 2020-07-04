Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da yine silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması

'da yine silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması

Beykoz'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı. Gruptakiler sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.7.2020 11:25 Son Güncelleme: 4.7.2020 11:43 ABONE OL
İstanbul'da yine silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması

Olay, Merkez Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Asker eğlencesi yapan bir grup caddede konvoy halinde seyir halde meşale yakarak trafiği durdurdu. Asker konvoyundakiler askere gidecek genci aralarına alarak eğlendiler. Gruptakiler duran trafikte meşaleler yaktı, silahlarla havaya ateş açtılar. Bir süre sonra araçlarına binenler pencerelerden sarkarak yollarına devam etti.

ASKER KONVOYUDAKİ 5 KİŞİYE TOPLAM 9 BİN 540 TL CEZA KESİLDİ

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri konvoyu görünce durdurdu. Asker konvoyundaki kişiler ve polis ekiplerin arasında gerginlik bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

"TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATMAK' SUÇUNDAN CEZAİ İŞLEM YAPILDI

Polis ekipleri dün asker konvoyundaki 5 kişiye "Sosyal Mesafe" Kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 Bin 540 TL ceza kesilirken bir kişiye de "Trafiği tehlikeye atmak' suçundan cezai işlem yapıldı.

Para cezası kesilen minibüs şoförü: “Cezayı yedim afiyet olsun. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin”

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da yine silahlı, meşaleli, sosyal mesafesiz asker uğurlaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA