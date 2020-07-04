Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kaza yapan akrabalarının yanına giderken kaza geçirdiler

yapan akrabalarının yanına giderken kaza geçirdiler

’ın Çınar ilçesinde, yapan yakınlarının yanına giden aile de kaza geçirdi. Her iki olayda 1 kişi yaralandı. Araçta bulunanlar hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, her iki olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 4.7.2020 09:47 ABONE OL
Kaza yapan akrabalarının yanına giderken kaza geçirdiler

Çınar'da iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Muratçık köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, olay yerinde yapılan tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yakınlarının kaza geçirdiği haberini alan akrabaları da araca binerek olay yerine gitmek istedi. Aşırı hız sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç Ortiviran köyü civarında yoldan çıkıp savruldu. Araçta bulunanlar hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, her iki olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amine bebek artık evinde

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaza yapan akrabalarının yanına giderken kaza geçirdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA