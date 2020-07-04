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Restorandaki hırsızlık anbean kameralara yansıdı! O hırsız kıskıvrak yakalandı

’nda bir restoranda yaşanan hırsızlık anbean kameralara yansıdı. Şüpheli kıskıvrak yakalanırken tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 4.7.2020 12:53 Son Güncelleme: 4.7.2020 12:59 ABONE OL
Restorandaki hırsızlık anbean kameralara yansıdı! O hırsız kıskıvrak yakalandı

İstanbul Emniyeti Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'Hırsızlık' konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran günü saat 23.50 sıralarında Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa Mahallesi üzerinde bulunan bir restoranda oturan kişinin sandalyede asılı olan içerisinde 1500 TL para, kredi kartları ve kimlik bilgileri bulunan çantası çalındı.

Meydana gelen 'Açıktan Hırsızlık' olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Rabah A. (43) isimli şahıs, Çukur Mahallesi'nde 26 Haziran günü yakalanarak gözaltına alındı.

27 Haziran günü adli makamlara sevk edilen Rabah A. adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşyerini kapatıp gitti, kendisinden bir daha haber alınamadı

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Restorandaki hırsızlık anbean kameralara yansıdı! O hırsız kıskıvrak yakalandı
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