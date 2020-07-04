Restorandaki hırsızlık anbean kameralara yansıdı! O hırsız kıskıvrak yakalandı

İstanbul Emniyeti Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'Hırsızlık' konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran günü saat 23.50 sıralarında Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa Mahallesi üzerinde bulunan bir restoranda oturan kişinin sandalyede asılı olan içerisinde 1500 TL para, kredi kartları ve kimlik bilgileri bulunan çantası çalındı.

Meydana gelen 'Açıktan Hırsızlık' olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Rabah A. (43) isimli şahıs, Çukur Mahallesi'nde 26 Haziran günü yakalanarak gözaltına alındı.

27 Haziran günü adli makamlara sevk edilen Rabah A. adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.