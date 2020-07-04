Son dakika haberi: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi? 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberler… Gündemin en önemli konu başlıkları arasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı yer alıyor. Salgınla mücadelede önlem ve tedbir amacıyla alınan kısıtlama kararı bu hafta sonu var mı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nca uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cumartesi gününün gelmesiyle beraber yeniden gündeme geldi. Bilindiği üzere en son YKS ve LGS sınavı sebebiyle belirlenen saatlerde kısıtlama uygulanmıştı. Şimdi ise gözler bu hafta sonu kısıtlamanın olup olmayacağına çevrildi. Peki Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 4-5 Temmuz bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika gelişmeleri...

4 TEMMUZ BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? HAFTA SONU YASAK OLACAK MI?

Ülkemizde corona virüsle mücadelede kontrollü sosyal hayat sürecinde alınan en önemli tedbirlerden birisi hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması olmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından uzun süre uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması bu hafta sonu ilan edilmedi.

İşte 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika ayrıntıları…