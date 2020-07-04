Son dakika haberi: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi? 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberler… Gündemin en önemli konu başlıkları arasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı yer alıyor. Salgınla mücadelede önlem ve tedbir amacıyla alınan kısıtlama kararı bu hafta sonu var mı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nca uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cumartesi gününün gelmesiyle beraber yeniden gündeme geldi. Bilindiği üzere en son YKS ve LGS sınavı sebebiyle belirlenen saatlerde kısıtlama uygulanmıştı. Şimdi ise gözler bu hafta sonu kısıtlamanın olup olmayacağına çevrildi. Peki Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 4-5 Temmuz bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika gelişmeleri...
Ülkemizde corona virüsle mücadelede kontrollü sosyal hayat sürecinde alınan en önemli tedbirlerden birisi hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması olmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından uzun süre uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması bu hafta sonu ilan edilmedi.
İşte 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika ayrıntıları…
İçişleri Bakanlığı bu hafta sonu için kısıtlama genelgesi yayımlamadı. Bu durumda bugün vatandaşlar tedbirlere uyarak kısıtlamasız hafta sonu geçirecek.
Bilim Kurulu tavsiyelerinin Bakanlar Kurulunda değerlendirildiği sokağa çıkma yasağı hususu, salgın riskini azaltma noktasında büyük önem arz ediyor. Bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağı hususunda herhangi bir açıklama yer almazken, yasağın tamamıyla olumsuz durumu önlemek için alındığı biliniyor. Bu noktada çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı ve kabine toplantısına verilen tavsiyelerin, 4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusunda belirleyici olması bekleniyordu.
Ancak, bu hafta gerçekleşen kabine ve Bilim Kurulu toplantısı kararları arasında sokağa çıkma yasağına yönelik herhangi bir bilgi yer almadı.
Sokağa çıkma yasağı gibi yasakların kalkmasıyla birlikte vaka sayılarında artışların gözlemlendiğini hatırlatan Koca, şu ifadelerde bulundu;
"Yeni vaka sayılarımızda binin altına inme başarısından sonra yakın günlerdeki artışlardan sonra bazı tedirginlikler yaşamaya başladık. Bu gelişmelerin dünyadakilerle paralel olmadığını bilmeliyiz."
"Vaka sayılarındaki artışlar kontrol altına alınabilecek artışlardır. Yapmamız gereken gündelik hayatımızda, tedbire uygun seçenekleri aramaktır. Salgınla mücadele bizlerden imkansız olanı istemiyor."
"Hayatımıza elden geldiğince bir düzen vermemizi gerektiriyor. Hastanelerimizde yatan hasta sayısının oldukça yüksek, ölüm oranlarının da yüksek olduğu günlerde hekimlerimizden, sağlık çalışanlarımızdan bahsettik."