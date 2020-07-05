Faciada kaybolan 3 kişi aranıyor

SakaryaHendek'te 4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili idari ve adli soruşturma sürüyor. AFAD koordinasyonundaki arama kurtarma ve UMKE ekipleri, yıkılan binalar ve orman içinde dün kayıp 3 kişiyi aradı. Kayıp kişileri bulmak için arama kurtarma ekipleri ve kadavra köpekleri çalıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Afet Kriminal İnceleme ekipleri de enkaz bölgesinde aramalara destek verdi. İddiaya göre; patlama torpil paketleyen makinede yaşanan sıkışma nedeniyle gerçekleşti. Patlamanın yaşandığı fabrika ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken kaybolan 3 kişinin aileleri endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Kayıplardan biri de 26 yaşındaki Halis Yılmaz. İHH Gönüllüsü Muammer Yılmaz, kayıp oğlu Halis Yılmaz'ın 4 yıldır bu fabrikada çalıştığını söyleyerek "Patlamayı duyduğumda buraya ilk gelenlerden biriyim. İçeri girmeye çalıştık ama her yerden alevler çıkıyordu. Oğlumu bulamadım. Hastanelere sordurduk ama hiçbir yerde yok. Beklemekten başka çaremiz yok. Oğlumun en azından cenazesinin bulunmasını istiyorum" dedi. Yılmaz'ın teyzesi de evinde yeğeninden gelecek haberi bekliyor. Fabrikada yangının söndürülmesinin ardından yaşanan facianın büyüklüğü de ortaya çıktı. Havai fişek, maytap, meşale, sis bombası, torpil, kız kaçıran gibi yanıcı ve patlayıcı ürünlerin üretildiği fabrikanın yerleşkesinde bulunan 23 ayrı birimden 18'i tamamen kullanılamaz hale geldi. Patlamada fabrika sahibi Yaşar Coşkun'un oğlu Hüseyin Can Coşkun ellerinden, baldızının oğlu Ahmet Çağırıcı ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşar Coşkun, patlamanın bir anda olduğunu, nedenini bilmediklerini söyledi.