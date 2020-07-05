Diyanet dini günler takvimi 2020: Kurban Bayramı ne zaman? Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

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dini günler takvimi 2020: ne zaman? Bu yıl olacak?

İşleri Başkanlığı tarafından tarihleri belli oldu. İslam aleminin ikinci dini bayramında tatil günleri ise merak edilen bir diğer konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Hem çalışan hem öğrenci kesimi bayram tatili için Diyanet 2020 takvimine bakıyor. Bayramda uzak memleketlere gidecek olan vatandaşlar dini ibadetlerini yerine getirmek için tatil günlerini iple çekiyor. Buna göre; , hangi tarihte? 2020 ?

Giriş Tarihi: 5.7.2020 09:34 Son Güncelleme: 5.7.2020 09:34 ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Diyanet 2020 takvimi

Müslümanların ikinci büyük bayramı olan için heyecan dorukta! İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre bayram tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli bayram tatilinin kaç gün olacağını merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre; 30 Temmuz Afere Günü olarak biliniyor. Peki 2020 Diyanet takvimine göre , hangi tarihte? olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? DİYANET TAKVİMİ 2020

Diyanet tarafından duyurulan 2020 dini günler takvimine göre bu sene Kurban Bayramı Temmuz ayına denk geliyor. Hal böyle olunca; kurbanlarını keserek ibadet edecekler, bu süreçte resmi tatilden yararlanarak tatile gidecekler konuyla alakalı olarak bu tarihleri merak ediyor.

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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020

Arifesi: 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün:31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2.Gün:1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3.Gün:2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün:3 Ağustos Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

25 MAYIS 2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

26 MAYIS 2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

30 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE AREFE

31 TEMMUZ 2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

01 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

02 AĞUSTOS 2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

03 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

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Diyanet dini günler takvimi 2020: Kurban Bayramı ne zaman? Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
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