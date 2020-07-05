Diyanet dini günler takvimi 2020: Kurban Bayramı ne zaman? Bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Müslümanların ikinci büyük bayramı olan Kurban Bayramı için heyecan dorukta! Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre bayram tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli bayram tatilinin kaç gün olacağını merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre; 30 Temmuz Afere Günü olarak biliniyor. Peki 2020 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Diyanet tarafından duyurulan 2020 dini günler takvimine göre bu sene Kurban Bayramı Temmuz ayına denk geliyor. Hal böyle olunca; kurbanlarını keserek ibadet edecekler, bu süreçte resmi tatilden yararlanarak tatile gidecekler konuyla alakalı olarak bu tarihleri merak ediyor.
Kurban Bayramı Arifesi: 30 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün:31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2.Gün:1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3.Gün:2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün:3 Ağustos Pazartesi
Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.
25 MAYIS 2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
26 MAYIS 2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
30 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE AREFE
31 TEMMUZ 2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
01 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
02 AĞUSTOS 2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
03 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.
İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır
Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.