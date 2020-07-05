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Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı 5 Temmuz: Sağlık Bakanı Koca tarafından flaş corona virüsü vaka sayısı açıklaması!

Corona virüsü vaka sayısı yavaş da olsa son bir haftada azalmaya devam etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden günlük corona virüsü vaka sayısını açıklarken tedbirlere dikkat çekerek vakaların azalma sürecinin daha hızlı olması gerektiğini vurguladı. Peki, ’de son durum ne ve günlük koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte, günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de vaka sayısı ve ölü sayısı...

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Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı 5 Temmuz: Sağlık Bakanı Koca tarafından flaş corona virüsü vaka sayısı açıklaması!
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Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı 5 Temmuz: Sağlık Bakanı Koca tarafından flaş corona virüsü vaka sayısı açıklaması!
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