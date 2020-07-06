Kayserili damat Kolombiyalı gelinle dönemedi

Kayseri'de lokantada çalışan Yunus Özdin, 2015 yılında sosyal medyada tanıştığı Kolombiyalı Kelly Johana Holguin Ramirez ile 2019 yılında evlendi. Hamile olan Kelly'nin yakınları telefonla arayarak dedesinin ölüm döşeğinde olduğunu söyledi. Dedesini son kez görmek isteyen eşinin isteğini geri çevirmeyen Yunus Özdin, tüm ekonomik zorluklara rağmen Kelly ile birlikte Kolombiya'ya gitti.

KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN DÖNEMEDİLER

Dedesinin son günlerinde yanında olan Kelly ile Kayserili Damat Yunus Özdin'in Türkiye dönmelerine 3 gün kala Türkiye uluslararası uçuşları yasakladı. Yasağın hemen ardından ise Kelly'nin dedesi Norberto Hoyos (62) kanserden hayatını kaybetti. Günler süren cenaze töreninin cesedin yakılmasıyla sona erdiğini belirten Yunus Özdin; "Eşimin dedesinin kötü olduğu haberini alınca Kelly son kez dedesini görmek istedi. Aslında böyle bir seyahate durumumuz da yoktu. Ama işin ucunda ölüm vardı. Bir daha dedesini göremeyecekti. O yüzden tüm imkanlarımla uçak bileti alıp Kolombiya'ya geldik. Kelly dedesini gördü ve hasret giderdi. Dönmemize bir kaç gün kala Koronavirüs nedeniyle uçuşlar yasaklandı. Kelly'nin de dedesi hayatını kaybetti. Cenaze töreni de burada günlerce sürdü. Cesede takım elbise giydirildi ve iki gün boyunca herkes gelip cenazeye saygılarını sundu. Daha sonra da ceset yakıldı. Cenaze töreninin ardından bir çok kez girişimde bulunsak ta Türkiye'ye dönemedik. 20 Martta dönüşümüz vardı ancak 17 Martta Türkiye tüm ülkelere uluslar arası uçuşları durdurdu. Kolombiya Cumhurbaşkanı ülkedeki karantinanın 15 Temmuz'da sona ereceğini, uçuşların ise 1 Eylülde başlayacağını söyledi. Burada kaldığımız süreçte ekonomik olarak da çok yıprandık. Almış olduğumuz dönüş biletini de buradaki hava yolu şirketi uçmadığı için kullanamıyoruz. Yeni bir bilet alacak paramızda kalmadı" dedi.

ÇOCUKLARI KOLOMBİYADA DOĞDU

Kolombiya'ya gitmeden önce eşinin .7 aylı aylık hamile olduğunu söyleyen Yunus Özdin "Koronavirüs nedeniyle Kolombiya'da mahsur kaldık. Uçuş yasaklarının bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedik. Bu süreçte bebeğimizin de doğumu geldi. Eşim Kolombiya'da doğum yaptı. Burada bir kızımız oldu ve adını da Damla koyduk. Ailem dört gözle bebeğimizi kucaklarına almak için bekliyorlar. Ama Kolombiya'da uluslararası uçuşlar hala yasak" diye konuştu.

"LÜTFEN BİZİ BURDAN KURTARIN"

Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar Türkiye'ye dönemediklerini belirten Yunus Özdin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na seslenerek; "Sayın bakanım lütfen bizi buradan kurtarın. Çok zor durumdayız" dedi. Bulundukları yerin Survivor çekimlerinin yapıldığı Dominik'e de çok yakın olduğunu belirten Yunus Özdin; "Acun Ilıcalı programında Karayipler'de mahsur kalan Türk vatandaşları için bakanlığın talebi üzerine devreye gireceğini söylemişti. Umarım sayın Ilıcalı bizim de sesimizi duyar. Çünkü onlara 2 saatlik mesafedeyiz. Eşim ve çocuğumla birlikte aylardır buradayız. Bize yardım etmelerini istiyoruz" dedi.

MAHSUR KALAN TÜRKLER İÇİN ILICALI DEVREYE GİRMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine devreye giren yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Küba, Bahamalar, Karayip ve Cayman Adaları'nda mahsur kalan Türkleri özel uçağı ile Dominik'te toplamıştı. Bölgede mahsur kalan vatandaşları ekibinin bir kısmıyla bidelikte Türkiye gönderdiğini söyleyen Acun Ilıcalı, programında Dışişleri Bakanlığı'ndan arandığını ve bölgede mahsur kalan vatandaşlar için devreye girmesinin istendiğini söylemişti.