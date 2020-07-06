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ne zaman, bayrama kaç gün kaldı? kaç gün?

Diyanet'in 2020 takvimine göre; ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu. Ramazan Bayramı'nı corona virüsü nedeniyle evlerinde geçiren vatandaşlar önümüzdeki bayram için gelecek resmi açıklamayı merakla bekliyorlar. İslam alemi için oldukça mühim olan kurban ibadetinin gerçekleştirileceği bu bayramda; belirli şartları taşıyan hayvan usulüne uygun kesilecek. Allah'a yaklaşmak ve onun rızasına ermek amacını ifade eden , bayrama kaç gün kaldı? kaç gün?

Giriş Tarihi: 6.7.2020 10:42 Son Güncelleme: 6.7.2020 10:43 ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman, bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban ibadetinin gerçekleştirileceği, ihtiyaç sahiplerine yardım edilen ve Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan için geri sayım başladı. Temmuz ayının sonunda idrak edilecek olan bayramda yasak gelip gelmeyeceği de araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda; , bayrama kaç gün kaldı? kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

  1. 30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı arefesi
  2. 31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı 1. gün
  3. 1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün
  4. 2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı 3. gün
  5. 3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün
Kurban Bayramı ne zaman, bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN? 2020

Hicri takvimde Zilhicce ayında idrak edilecek. Miladi takvime göre, Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özkan, Habertürk TV'de yayınlanan Serap Belet ve Selçuk Tepeli ile 'Gün Başlıyor' programında pandemi süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin vaka sayısında binli rakamların altına inmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkan, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması uyarısında bulundu. Öte yandan Özkan, vaka sayısının düşmemesi durumunda Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanacağını dile getirdi.

Kurban Bayramı ne zaman, bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
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Kurban Bayramı ne zaman, bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
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