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Son dakika: ’da kız istemeden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

En mutlu günlerinde felaketi yaşadılar. 'daki kaza dehşete düşürdü... Son dakika haberine göre; kız istedikten sonra 'dan 'ye dönen ailenin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 10:46 Son Güncelleme: 6.7.2020 10:47 ABONE OL
Son dakika: Aksaray’da kız istemeden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında, - Ankara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi.

Son dakika: Aksaray’da kız istemeden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kız istedikten sonra 'dan 'ye dönmek üzere olan ailenin bulunduğu, Ramazan Çelik (48) yönetimindeki 68 FC 251 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Son dakika: Aksaray’da kız istemeden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kazada sürücü Ramazan Çelik ve 'da sözlenen Ömer Sakarya (21) ile annesi Nilüfer Sakarya (41), babası İsmail Sakarya (43) yaralandı.

Son dakika: Aksaray’da kız istemeden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Gencin dayısı Veysel Cullaz (35) ise yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Çelik, ihbarla kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracın üzerini ve takılı olan emniyet kemerini kesmesiyle kurtarıldı.

Son dakika: Aksaray’da kız istemeden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Çelik'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Son dakika: Aksaray’da kız istemeden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Aksaray’da kız istemeden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Aksaray’da kız istemeden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Aksaray’da kız istemeden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Aksaray’da kız istemeden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Aksaray’da kız istemeden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Aksaray’da kız istemeden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika: Aksaray’da kız istemeden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
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