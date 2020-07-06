SON DAKİKA HABER - Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 7 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

Sağlık Bakanlığı tarafından her gün son dakika gelişmesi olarak aktarılan corona vaka sayısına ilişkin günlük tablo vatandaşlar tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Mart ayından bu yana ülkemizde görülen pandemi nedeniyle salgının seyrine göre çeşitli yasaklar ve kısıtlamalar getirilirken öte yandan bilindiği üzere 1 Haziran tarihinde de normalleşme sürecine girilmişti. Önümüzdeki günlerde yine corona vaka sayısındaki artış ya da düşüş durumuna göre; çeşitli konuların da gündeme getirilmesi beklenmektedir. Bu bağlamda; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 7 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum ne? Bakan Koca son dakika açıkladı!
7 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin günlük tablo henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içerisinde olacaktır.
İşte corona virüsü son dakika gelişmeleri ile Bakan Koca'dan değerlendirmeler...
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ SON DURUM – 6 TEMMUZ
Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ SON DURUM – 5 TEMMUZ
"Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil."
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ SON DURUM – 4 TEMMUZ
İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla.
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ SON DURUM – 3 TEMMUZ
24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan.