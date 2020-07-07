Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri A101 9 Temmuz Perşembe kataloğu ile müthiş fırsatlar! A101 aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini alıyor!

9 Temmuz Perşembe kataloğu ile müthiş fırsatlar! ürünler kataloğu raflarda yerini alıyor!

Bu haftanın aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. 9 Temmuz Perşembe günü raflarda yerini alacak olan ürünler merakla bekleniyor. Her alanda çeşitli ürünlerin yer aldığı listede pek çok indirimli ürün mevcut olacak. HI-LEVEL 49" Full HD Smart LED TV, SEG derin dondurucu, Fantom elektrikli süpürge ve VESTEL tost makinesi gibi ürünlerde büyük indirim varken, liste fırsat ürünleri ile dopdulu olacak. İşte A101 aktüel 9 Temmuz 2020 ürünleri ve detayları...

Giriş Tarihi: 7.7.2020 12:56 ABONE OL
A101 9 Temmuz Perşembe kataloğu ile müthiş fırsatlar! A101 aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini alıyor!

Yeni haftanın merakla beklenilen A101 aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok üründe pek çok indirim olacak. Sunny Blender Seti, Fantom elektrikli süpürge, su ısıtıcısı gibi pek çok ürün Perşembe günü raflarda yerini alacak. Peki; A101'de bu hafta neler var? İşte A101 9 Temmuz 2020 ürünler listesi!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 TEMMUZ 2020

Haberimizin içerisinden A101 9 Temmuz aktüel ürünler tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
A101 9 Temmuz Perşembe kataloğu ile müthiş fırsatlar! A101 aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini alıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA