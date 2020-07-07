BİM 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın BİM kataloğunda Drone, akıllı bileklik ve diğer ürünlerde ŞOK fiyatlar…

Bu Cuma 10 Temmuz BİM aktüel ürünler indirimleri için binlerce kişi Cuma gününe kilitlendi. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise Cuma günü marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü itibarıyla tüm ürünler raflarda yerini alacak. Katalog içerisinde birbirinden farklı ürünler bulunurken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor. Peki, BİM 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu…
Her hafta binlerce müşteriye uygun fiyatlı alışveriş keyfi sunan BİM aktüel ürünler 10 Temmuz 2020 kataloğu indirimleri bu hafta başlıyor! Birbirinden avantajlı fiyatlarla satışa çıkacak ürünler, Cuma günü itibarıyla mağazalarda yerini alacak. Haftanın en dikkat çeken ürünü ise son zamanların son teknoloji ürünü Drone oluyor…
Polosmart Smartfit Akıllı Bileklik 59,90 TL. Ahşap Görünümlü Mutfak Gereçleri 4,95 TL. Meyve Desenli Minder 21,90 TL. Meyve Desenli Mutfak Havlusu 3'lü 11,90 TL. Bahçe / Plaj Şemsiyesi 89 TL. Bahçe / Plaj Şemsiyesi Bidonu 29,90 TL. Su Geçirmez Telefon Kılıfı 14,90 TL. LAV Dondurmalık 3'lü 7,95 TL. Paşabahçe Latte Bardağı 2'li 12,90 TL. Dynamic Su Geçirmez Torba 29,90 TL.
Tek Kullanımlık Seccade 10 Adet 19,90 TL. Tek Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 34,90 TL. Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 44,90 TL. Kapaklı Kase Seti 3'lü 14,90 TL. Voit Aynalı Yüzücü Gözlüğü 69,90 TL. Kadın Spor Sandalet 19,90 TL. Kadın Günlük Terlik 12,90 TL. Plaj Çantası 6,95 TL. Kadife Plaj Havlusu 19,90 TL. Dijitsu Ayaklı Vantilatör 119 TL. Işıklı Scooter 149,90 TL. Üçgen Cam Kase 13 cm 2,50 TL. Üçgen Cam Kase 17 cm 4,50 TL. Üçgen Cam Kase 26 cm 9,95 TL. Kadın Deniz Kıyafeti 49,90 TL.
Masa Üstü Fan 22,90 TL. İkili Plaj Havlusu Mandalı 4,50 TL. Çift Kişilik Kapitone Yastık Alezi 34,90 TL. Erkek Günlük Terlik 12,90 TL. Baskılı Çocuk Terlik 12,90 TL. Bambu Havlu Set 2'li 14,90 TL. Kapaklı Silikon Buzluk 3,95 TL. Çiftli Ayakkabı Rampası 2,95 TL. Elif'in Düşleri Kız Çocuk Elbisesi 19,90 TL. Elif'in Düşleri Kız Çocuk Tişört 14,90 TL. Elif'in Düşleri Kız Çocuk Tayt 16,90 TL. Rafadan Tayfa Erkek Çocuk Şort 13,90 TL.
Rafadan Tayfa Erkek Çocuk Atlet 13,90 TL. Rafadan Tayfa Erkek Çocuk Tişört 14,90 TL. Baskılı Çocuk Şort 14,90 TL. Erkek Şort 19,90 TL. Erkek Deniz Şort 19,90 TL. Akıncı Baskılı Erkek Tişört 16,90 TL. Erkek Çocuk Keten Ayakkabı 14,90 TL. Kız Çocuk Taşlı Ayakkabı 14,90 TL. Çocuk Deniz / Plaj Ayakkabısı 21,90 TL. Barbie Deniz Kızı Bebek 34,90 TL. El Arabalı Plaj Seti 14,95 TL