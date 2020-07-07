CANLI | TOKİ Afyon İscehisar ve Amasya kura çekilişi sonuçları: TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

Afyon İscehisar ve Amasya TOKİ kura çekilişi kapsamında toplamda 610 konut 7 Haziran'da sahiplerini bulacak. TOKİ'ye ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası, hem Tuzlukçu hem de Beyşehir ilçeleri için TOKİ Afyon İscehisar ve Amasya kura çekimi isim listesi belirlenmiş olacak. Peki, TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında, TOKİ Afyon İscehisar ve Amasya konutları kura çekilişi canlı yayını ile kazananlara ait isim listesi sorgulama ekranı yer almaktadır.