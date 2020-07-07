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Emniyet Müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı anı ortaya çıktı!

'nda bir kadının yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde dün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Sevgili oldukları iddia edilen Elmas F. ve Osman A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 65 yaşında olan Osman A. silahını çıkararak sevgilisine ateş açtı. O ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı...

DHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 09:44 Son Güncelleme: 7.7.2020 10:00 ABONE OL
Emniyet Müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı anı ortaya çıktı!

Silahtan çıkan kurşunlardan biri 58 yaşındaki Elmas F.'nin sol kasığına isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken saldırgan Osman A. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı anı ortaya çıktı!

Elmas F. isimli yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırıya ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

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Emniyet Müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı anı ortaya çıktı!

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Elmas F. ile Osman A.'nın caddede karşılaşarak tartışmaya başladığı görülüyor.

Emniyet Müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı anı ortaya çıktı!

Tartışmanın büyümesi üzerine Osman A. silahını çıkararak Elmas F.'te ateş açıyor. Silahtan çıkan kurşunun isabet etmesiyle kadın yere yığılırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyor.

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Emniyet Müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı anı ortaya çıktı!
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